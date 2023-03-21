Врач рассказал, для кого баня и хамам очень опасны

Россияне любят баню, причём разные её виды. Особенной популярностью в стране сегодня пользуются помимо русской ещё сауна и хамам. Последний привлекает людей не очень высокой температурой. В таких условиях можно находиться подольше, будет время для массажа и общения. В то же время терапевт Георгий Сапего предупредил, что такой отдых может быть вреден и даже опасен, но не для всех.

"В русской бане высокая температура и высокая влажность. Поэтому к ней нужно привыкать, долго в ней не просидишь. Финская сауна воздействует на человека очень высокой температурой, но при минимальной влажности. Все эти бани улучшают настроение, поэтому они популярны. В большинстве случаев и пожилые люди, и больные хроническими заболеваниями, и дети хорошо переносят баню", — сказал Сапего в интервью радио Sputnik.

Несмотря на общий положительный эффект, некоторым людям посещать баню запрещено категорически. Так, высокая температура противопоказана при острых инфекционных заболеваниях. Лишнее тепло усилит воспаление, поэтому бань лучше избегать, если есть опухший или покрасневший сустав, Особенную опасность таит в себе парная для беременных. По словам врача, им можно ещё посидеть в сухой сауне при 70 градусах 20 минут, но не более. Как объяснил Сапего, плод в первые два месяца особенно чувствителен к перегреву.

"У детей от этого неправильно формируется нервная система. Но не в том смысле, что ребёнок будет капризным, а в том смысле, что он может родиться без головного мозга. Это называют дефектами нервной трубки. Для этого достаточно повысить температуру тела беременной женщины до 39 градусов", — пояснил терапевт.

Врач рассказал и об опасности хамама: там хоть и не так жарко, но зато очень вольготно для болезнетворных микроорганизмов. Водяные микробы могут поджидать на влажных поверхностях, это может быть, например, синегнойная палочка. Как отметил терапевт, она живёт в воде и вызывает воспаление кожи — псевдомонадный фолликулит, или "болезнь горячих ванн". В парилке и сауне микробы не выживают. Специалист предупредил также, что в любом случае нужно избегать обезвоживания и не пить алкоголь.

"Если походы в баню улучшают настроение и повышают жизненный тонус, то можно и сходить. Но обычно не чаще трёх раз в неделю. <...> Исторически в разных странах сложились правила посещения бани, которые подходят большинству людей, и их нужно соблюдать", — заключил Сапего.