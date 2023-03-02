Врач рассказала, чем можно заразиться в общественной бане

Посещение общественных бань довольно распространено среди россиян, но стоит помнить, что в таких местах можно заразиться опасными инфекциями, а также получить воспаление лёгких. Об этом в беседе с "Известиями" заявила акушер-гинеколог-эндокринолог "Инвитро-Юг" Елена Великжанина.

"Любая общественная зона с тёплой водой (джакузи, баня, сауна) является рассадником микобактерий, которые не смываются с кожи человека. Во влажной среде можно подхватить воспаление лёгких, а также отдышку, кашель, осиплость голоса. Если возникли подозрения и похожие симптомы, лучше не тянуть и обратиться к врачу", — отметила она.

Великжанина опровергла миф о том, что в таких местах можно заразиться инфекциями, которые передаются половым путём. Между тем обратиться к специалисту следует в случае рези при мочеиспускании и неприятных ощущениях во время секса.

Эксперт также заметила, что заразиться герпесом, чесоткой, гепатитом А и ОРВИ можно через предметы личной гигиены. Дело в том, что через бытовые вещи идёт прямой контакт с кожей и слизистыми оболочками.