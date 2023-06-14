Всемирный день донора крови, День блогера, Устинов день: Какие праздники и приметы 14 июня
Сегодня, 14 июня 2023 года, мы вспоминаем, что можно без вреда для себя поделиться частичкой здоровья с другими. А ещё чествуем блогеров, которые уже стали неотъемлемой частью жизни общества, поздравляем с профессиональным праздником блюстителей миграционного порядка.
14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Всемирный день донора крови
Сегодня, 14 июня, в России и других странах отмечается Всемирный день донора крови. Рассказываем, что известно об этом важном глобальном событии:
- отмечается ежегодно 14 июня;
- дата не переносится;
- выходным не является, если не выпадает на нерабочий день;
- учреждён в 2005 году на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;
- отмечается путём организованной сдачи донорской крови.
Всемирный день донора крови — это ещё один повод напомнить, насколько важно сдавать кровь для спасения жизни других. Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, регулярная и добровольная сдача крови — это простой, но самоотверженный шаг, который может сделать каждый. Вот несколько фактов о переливании крови.
- Ежегодно в мире собирается около 118,5 миллиона донаций крови.
- До переливания всю донорскую кровь проверяют на ВИЧ, гепатит В, гепатит С и сифилис.
- Благодаря разделению крови на различные компоненты одна единица крови может быть использована для нескольких пациентов.
- Переливание крови бывает нужно при анемии, осложнениях при беременности и родах, серьёзных травмах при авариях и операциях.
В июне отмечают всемирный день донора крови: почему этот праздник так важен и с чего началась история донорства в России
День работника миграционной службы России
14 июня отмечается День работника миграционной службы России. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Сегодня, 14 июня 2023 года, в России отмечается такой профессиональный праздник, как День работника миграционной службы России. Предлагаем узнать о нём больше:
- отмечается ежегодно 14 июня, дата не переносится;
- праздник официальный, профессиональный;
- учреждён указом президента РФ в 2007 году;
- приурочен к дате образования Федеральной миграционной службы в 1992 году;
- не является выходным, если не выпадает на нерабочий день;
- отмечается в профессиональном сообществе.
Изначально праздник был посвящён появлению в России Федеральной миграционной службы, но в 2016 году она была упразднена. Теперь это профессиональный праздник сотрудников Главного управления по вопросам миграции МВД России.
Подразделения по вопросам миграции оформляют и выдают документы на въезд в Россию для иностранных граждан, обрабатывают заявления на приём в гражданство РФ, выдают документы иностранцам на проживание и временное пребывание, на работу в нашей стране. Если среди ваших близких или родных есть работники Управления по вопросам миграции, обязательно поздравьте их сегодня.
Международный день блогера
14 июня отмечается Международный день блогера. Фото © Freepik / lookstudio
Сегодня, 14 июня 2023 года, отмечается ещё и Международный день блогера (International Weblogger’s Day). Этот праздник и в России, и в других странах могут смело применить к себе очень многие. Каждый, у кого есть страница в соцсети, немного блогер. Что же представляет собой этот праздник?
- Отмечается каждый год 14 июня, дата не переносится.
- Неофициальный, на уровне государств не признан.
- Празднуется с 2004 года.
- Учреждён группой примерно из 500 блогеров — представителей более 40 стран.
- В этот день блогеры проводят встречи вне Сети.
"Блогеры обязательно должны иметь хотя бы один день, который можно было бы посвятить знакомству со своими коллегами из разных стран и с разными интересами", — говорится на официальном сайте праздника.
Блогер — это человек, который сам ведёт и администрирует свой интернет-дневник, рассказывает там о себе или интересующей теме, делится фотографиями и мыслями. Ещё 30 лет назад такого понятия и в помине не было. Теперь же любой начинающий блогер имеет шанс вырасти в инфлюенсера. Так называют людей, которые имеют сотни тысяч и миллионы подписчиков и которые могут вести за собой людей. Считается, что сейчас есть два пути стать успешным блогером. Первый — начиная с нуля привлекать подписчиков много лет. Второй — сначала стать знаменитостью, а затем завести блог.
Международный банный день
Этот праздник в России и других странах 14 июня 2023 года отмечается неформально. Более того, у него есть две версии: Международный банный день и Международный день ванны. Вот что о нём известно:
- отмечается ежегодно 14 июня, дата не переносится;
- празднуется неофициально;
- насчёт истоков праздника выдвигаются разные версии;
- отмечают походом в баню или принятием ванны, встречами в бане с друзьями.
Этот праздник хоть и международный, но информации о нём мало. Например, на англоязычных сайтах высказывается даже предположение, что именно в этот день Архимед воскликнул: "Эврика!", придумав в ванне способ определить объём короны. Есть и наша, российская версия: банный день отмечается 14 июня якобы потому, что это день памяти святого врачевателя Агапита Печерского. Согласно преданию, он использовал баню в качестве одного из средств лечения.
Как бы то ни было, хоть и неофициальный, но праздник теперь у нас есть. А это хороший повод сходить в баню или принять ванну. Например, расслабиться после трудового дня.
День Эрнесто Че Гевары
14 июня — День Эрнесто Че Гевары. Фото © Alberto Korda, Museo Che Guevara, Havana Cuba
Эрнесто Гевара (полное имя — Эрнесто Гевара де ла Серна), также известный как Че, родился 14 июня 1928 года в аргентинском городе Росарио. Это латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель.
Че Гевара был убит в 1967 году и стал символом революции во всём мире. Его портрет, показанный выше, до сих пор является одним из самых узнаваемых изображений в мире. 14 июня — день, когда сторонники идей Че и поклонники его таланта политика и революционера чтят память этой исторической личности. А ещё каждый год 8 октября на Кубе, в день смерти Че, в память о нём отмечают День героического партизана.
Именинники 14 июня
14 июня именины отмечает легендарная актриса Вера Алентова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Сегодня, 14 июня 2023 года, именины отмечают обладатели следующих замечательных имён.
Православные:
- Вера
- Гавриил
- Павел
Католические:
- Эльвира
- Валерий
- Василий
Приметы 14 июня
Устинов день
Сегодня, 14 июня, православные чтят память мученика Иустина Философа. Он родился в начале II века, рос в семье язычников, но затем принял крещение и посвятил жизнь проповеди. При императоре Марке Аврелии Иустина и его учеников пытали и казнили.
В народе 14 июня получило название "Устинов день". На Руси полагали, что к этой дате лето окончательно вступает в права, заморозков больше не будет. Устинов день считался подходящим для наведения порядка как в доме, так и в делах. Лениться было нельзя. А ещё не следовало предаваться в этот день унынию и проходить мимо тех, кто просит о помощи.
Приметы на Устинов день
- Если до обеда радуга — быть дождю.
- Бледное солнце утром — к ненастью.
- Дождливо и пасмурно — урожай льна и конопли будет хорошим.