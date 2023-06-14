Всемирный день донора крови, День блогера, Устинов день: Какие праздники и приметы 14 июня Сегодня, 14 июня 2023 года, мы вспоминаем, что можно без вреда для себя поделиться частичкой здоровья с другими. А ещё чествуем блогеров, которые уже стали неотъемлемой частью жизни общества, поздравляем с профессиональным праздником блюстителей миграционного порядка. 13 июня, 21:01 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Всемирный день донора крови

Сегодня, 14 июня, в России и других странах отмечается Всемирный день донора крови. Рассказываем, что известно об этом важном глобальном событии: отмечается ежегодно 14 июня;

дата не переносится;

выходным не является, если не выпадает на нерабочий день;

учреждён в 2005 году на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

отмечается путём организованной сдачи донорской крови.

Всемирный день донора крови — это ещё один повод напомнить, насколько важно сдавать кровь для спасения жизни других. Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, регулярная и добровольная сдача крови — это простой, но самоотверженный шаг, который может сделать каждый. Вот несколько фактов о переливании крови. Ежегодно в мире собирается около 118,5 миллиона донаций крови.

До переливания всю донорскую кровь проверяют на ВИЧ, гепатит В, гепатит С и сифилис.

Благодаря разделению крови на различные компоненты одна единица крови может быть использована для нескольких пациентов.

Переливание крови бывает нужно при анемии, осложнениях при беременности и родах, серьёзных травмах при авариях и операциях.

День работника миграционной службы России

14 июня отмечается День работника миграционной службы России. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 14 июня 2023 года, в России отмечается такой профессиональный праздник, как День работника миграционной службы России. Предлагаем узнать о нём больше: отмечается ежегодно 14 июня, дата не переносится;

праздник официальный, профессиональный;

учреждён указом президента РФ в 2007 году;

приурочен к дате образования Федеральной миграционной службы в 1992 году;

не является выходным, если не выпадает на нерабочий день;

отмечается в профессиональном сообществе.

Изначально праздник был посвящён появлению в России Федеральной миграционной службы, но в 2016 году она была упразднена. Теперь это профессиональный праздник сотрудников Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Подразделения по вопросам миграции оформляют и выдают документы на въезд в Россию для иностранных граждан, обрабатывают заявления на приём в гражданство РФ, выдают документы иностранцам на проживание и временное пребывание, на работу в нашей стране. Если среди ваших близких или родных есть работники Управления по вопросам миграции, обязательно поздравьте их сегодня.

Международный день блогера

14 июня отмечается Международный день блогера. Фото © Freepik / lookstudio

Сегодня, 14 июня 2023 года, отмечается ещё и Международный день блогера (International Weblogger’s Day). Этот праздник и в России, и в других странах могут смело применить к себе очень многие. Каждый, у кого есть страница в соцсети, немного блогер. Что же представляет собой этот праздник? Отмечается каждый год 14 июня, дата не переносится.

Неофициальный, на уровне государств не признан.

Празднуется с 2004 года.

Учреждён группой примерно из 500 блогеров — представителей более 40 стран.

В этот день блогеры проводят встречи вне Сети.

"Блогеры обязательно должны иметь хотя бы один день, который можно было бы посвятить знакомству со своими коллегами из разных стран и с разными интересами", — говорится на официальном сайте праздника.

Блогер — это человек, который сам ведёт и администрирует свой интернет-дневник, рассказывает там о себе или интересующей теме, делится фотографиями и мыслями. Ещё 30 лет назад такого понятия и в помине не было. Теперь же любой начинающий блогер имеет шанс вырасти в инфлюенсера. Так называют людей, которые имеют сотни тысяч и миллионы подписчиков и которые могут вести за собой людей. Считается, что сейчас есть два пути стать успешным блогером. Первый — начиная с нуля привлекать подписчиков много лет. Второй — сначала стать знаменитостью, а затем завести блог.

Международный банный день

Этот праздник в России и других странах 14 июня 2023 года отмечается неформально. Более того, у него есть две версии: Международный банный день и Международный день ванны. Вот что о нём известно: отмечается ежегодно 14 июня, дата не переносится;

празднуется неофициально;

насчёт истоков праздника выдвигаются разные версии;

отмечают походом в баню или принятием ванны, встречами в бане с друзьями.

Этот праздник хоть и международный, но информации о нём мало. Например, на англоязычных сайтах высказывается даже предположение, что именно в этот день Архимед воскликнул: "Эврика!", придумав в ванне способ определить объём короны. Есть и наша, российская версия: банный день отмечается 14 июня якобы потому, что это день памяти святого врачевателя Агапита Печерского. Согласно преданию, он использовал баню в качестве одного из средств лечения.

Как бы то ни было, хоть и неофициальный, но праздник теперь у нас есть. А это хороший повод сходить в баню или принять ванну. Например, расслабиться после трудового дня.

День Эрнесто Че Гевары

14 июня — День Эрнесто Че Гевары. Фото © Alberto Korda, Museo Che Guevara, Havana Cuba

Эрнесто Гевара (полное имя — Эрнесто Гевара де ла Серна), также известный как Че, родился 14 июня 1928 года в аргентинском городе Росарио. Это латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель.

Че Гевара был убит в 1967 году и стал символом революции во всём мире. Его портрет, показанный выше, до сих пор является одним из самых узнаваемых изображений в мире. 14 июня — день, когда сторонники идей Че и поклонники его таланта политика и революционера чтят память этой исторической личности. А ещё каждый год 8 октября на Кубе, в день смерти Че, в память о нём отмечают День героического партизана.

Именинники 14 июня

14 июня именины отмечает легендарная актриса Вера Алентова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 14 июня 2023 года, именины отмечают обладатели следующих замечательных имён. Православные: Вера

Гавриил

Павел Католические: Эльвира

Валерий

Василий

Приметы 14 июня

Устинов день

Сегодня, 14 июня, православные чтят память мученика Иустина Философа. Он родился в начале II века, рос в семье язычников, но затем принял крещение и посвятил жизнь проповеди. При императоре Марке Аврелии Иустина и его учеников пытали и казнили.

В народе 14 июня получило название "Устинов день". На Руси полагали, что к этой дате лето окончательно вступает в права, заморозков больше не будет. Устинов день считался подходящим для наведения порядка как в доме, так и в делах. Лениться было нельзя. А ещё не следовало предаваться в этот день унынию и проходить мимо тех, кто просит о помощи.

Приметы на Устинов день

Если до обеда радуга — быть дождю.

Бледное солнце утром — к ненастью.

Дождливо и пасмурно — урожай льна и конопли будет хорошим.

Авторы Вадим Андреев