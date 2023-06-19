Россиянам рассказали, при каких заболеваниях нельзя загорать

Врач-терапевт Татьяна Романенко предостерегла от принятия солнечных ванн при наличии некоторых заболеваний. В беседе с "Москвой 24" она отметила, что в противном случае проблема со здоровьем может ухудшиться.

Так, принимать солнечные ванны противопоказано людям, имеющим острые респираторные заболевания, при которых, например, повышена температура и болит горло. Кроме того, не рекомендуется загорать при обострении хронических недугов, в том числе при повышенном давлении и нестабильной стенокардии.

"Если мы будем загорать при простуде или нестабильной стенокардии, то усугубим своё состояние. Что касается повышенного давления, то во время принятия солнечных ванн может активизироваться микроциркуляция, повыситься до некоторой степени температура тела и самочувствие также ухудшится", — объяснила врач.

От солнечных ванн следует отказаться и в случае обострения варикоза, тромбофлебита — воспаления внутренней оболочки стенок вен. Ещё одно противопоказание — наличие любых раковых, онкологических поражений органов и систем.