Россиянин несколько лет прожил с таинственным 5-сантиметровым гвоздём в грудной клетке
Амурские хирурги вынули из грудной клетки пациента 5-сантиметровый гвоздь
Тот самый гвоздь, который вынули из груди 42-летнего россиянина. Фото © Амурская областная клиническая больница
Житель Благовещенска несколько лет прожил с пятисантиметровым гвоздём в грудной клетке. Парочку разлучили хирурги Амурской областной больницы, когда мужчина обратился к ним с жалобами на кровь в кашле.
На снимке КТ продолговатый металлический предмет был отчётливо виден сразу. В торакальном отделении пациенту провели торакоскопию — визуальный осмотр поверхности лёгких и плевральной полости с помощью специальной трубки.
"Под внутренней оболочкой грудной стенки в двух миллиметрах от лёгкого мы обнаружили пятисантиметровый мебельный гвоздь. Судя по спаечному процессу, можно предположить, что находился он там долго, возможно, несколько лет", — рассказал журналистам хирург Роман Колесов.
Пятисантиметровый мебельный гвоздь находился в грудной клетке у мужчины не один год. Фото © Амурская областная клиническая больница
Инородное тело изъяли очень аккуратно, не повредив окружающие ткани и органы. Пациента выписали спустя несколько дней, но как в его лёгких оказался гвоздь, он врачам так и не признался — сделал вид, что и сам не знает, как же так вышло.
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