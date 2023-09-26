Россиянин несколько лет прожил с таинственным 5-сантиметровым гвоздём в грудной клетке

Житель Благовещенска несколько лет прожил с пятисантиметровым гвоздём в грудной клетке. Парочку разлучили хирурги Амурской областной больницы, когда мужчина обратился к ним с жалобами на кровь в кашле.

На снимке КТ продолговатый металлический предмет был отчётливо виден сразу. В торакальном отделении пациенту провели торакоскопию — визуальный осмотр поверхности лёгких и плевральной полости с помощью специальной трубки.

"Под внутренней оболочкой грудной стенки в двух миллиметрах от лёгкого мы обнаружили пятисантиметровый мебельный гвоздь. Судя по спаечному процессу, можно предположить, что находился он там долго, возможно, несколько лет", — рассказал журналистам хирург Роман Колесов.

Пятисантиметровый мебельный гвоздь находился в грудной клетке у мужчины не один год. Фото © Амурская областная клиническая больница

Инородное тело изъяли очень аккуратно, не повредив окружающие ткани и органы. Пациента выписали спустя несколько дней, но как в его лёгких оказался гвоздь, он врачам так и не признался — сделал вид, что и сам не знает, как же так вышло.