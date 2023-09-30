Британские врачи сочли опухоль мозга компьютерной ошибкой и "убили" 25-летнего парня

По данным издания, Джошуа Уорнер обратился к врачу с жалобами на плохое самочувствие и непрекращающиеся головные боли, которые одолевали его на протяжении двух недель. Специалисты решили провести компьютерную томографию и диагностировали у него аппендицит, после чего провели операцию.

Спустя время пациент прошёл повторное обследование, однако врачи не обратили должного внимания на результаты и не придали значения всем деталям на снимках, посчитав, что с молодым человеком всё хорошо. Однако через несколько недель он упал в обморок и был снова госпитализирован. Только тогда медики обнаружили у парня опухоль, но оказалось уже слишком поздно. Через 12 дней Джошуа, проживший лишь четверть века, скончался.