Британские врачи сочли опухоль мозга компьютерной ошибкой и "убили" 25-летнего парня
Daily Mail: В Британии 25-летний мужчина умер от рака из-за ошибки врачей
В Великобритании 25-летний мужчина умер в результате врачебной ошибки. Исследования показали наличие опухоли мозга, однако медики сочли это компьютерным сбоем. О происшествии сообщает местная газета-таблоид Daily Mail.
По данным издания, Джошуа Уорнер обратился к врачу с жалобами на плохое самочувствие и непрекращающиеся головные боли, которые одолевали его на протяжении двух недель. Специалисты решили провести компьютерную томографию и диагностировали у него аппендицит, после чего провели операцию.
Спустя время пациент прошёл повторное обследование, однако врачи не обратили должного внимания на результаты и не придали значения всем деталям на снимках, посчитав, что с молодым человеком всё хорошо. Однако через несколько недель он упал в обморок и был снова госпитализирован. Только тогда медики обнаружили у парня опухоль, но оказалось уже слишком поздно. Через 12 дней Джошуа, проживший лишь четверть века, скончался.
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