В Петербурге десятилетний мальчик умер после отказа матери ехать в больницу

В Колпине десятилетний мальчик умер после того, как его мать подписала отказ от госпитализации. Ирина рассказала, что сыну стало плохо вечером 5 мая. У школьника сильно заболел живот и была рвота.

Как уточняет "Фонтанка", у неё ещё четверо детей и все в этот день ели рыбу. Причём состояние ухудшилось только у десятилетнего мальчика. У него была диагностирована эпилепсия и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Мать 5 мая вызвала скорую. Медики порекомендовали дать ребёнку активированный уголь, половинку обезболивающего, а с утра отварить курицу и напоить бульоном. Всё это Ирина сделала, однако утром встать с кровати сил у мальчика не было. Примерно к 15:00 его состояние ухудшилось и женщина снова вызвала скорую. Тогда специалисты попросили воспользоваться клизмой и вазелином. В тот момент о госпитализации речь не шла, отмечает Ирина.

"Медсестра даёт мне бумажку — подпишите, тут же врач со мной разговаривает. Вы меня тоже поймите, я на эмоциях. Я даже не прочитала. Я подпись ставлю, а она говорит: "Это отказ от госпитализации". Я ошибку сделала, что подписала", — считает она.

Мальчика решили оставить в покое и дать ему поспать. В какой-то момент к нему в комнату зашла сестра и поняла, что с братом что-то не так.

"Мы старались не мешать ему, дали поспать. Он на бок повернулся и всё... Потом я хожу, готовлю. Сестра своими делами занимается. И тут её дёрнуло: надо подойти, может, он попить хочет. А мы трогаем, он холодный и пульс не прослушивается. Сердцебиения тоже нет", — поделилась Ирина.

После этого домой приехала уже реанимационная бригада, однако вернуть школьника у врачей не получилось.