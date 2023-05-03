Девятимесячная девочка села в таз с водой во время уборки и попала в больницу с ожогами

В Санкт-Петербурге девятимесячная девочка попала в больницу с ожогами ягодиц и ноги из-за жидкости для мытья пола. Как уточняет "Фонтанка", инцидент произошёл 29 апреля.

В тот день девочка села в таз с химическим веществом, когда мама делала уборку дома. Женщина несколько дней пыталась лечить дочку самостоятельно.

Спустя три дня мать вызвала скорую, поздно вечером ребёнка доставили в городскую детскую больницу № 1. После осмотра медики оценили состояние малышки как удовлетворительное и отправили на амбулаторное лечение.