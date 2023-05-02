В кафе предположили, откуда у них обжёгший ребёнку язык и пищевод "сок"
Возбуждено дело из-за ожогов у ребёнка из-за выпитого в московском кафе "сока"
Та самая бутылка сока, из-за которого ребёнок оказался в больнице. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Яблочный сок, из-за которого девятилетний мальчик попал в больницу с ожогами языка и пищевода, попал в московское кафе "Грабли" якобы прямо с завода "Очаково". Об этом заявили сами сотрудники заведения, пишет SHOT.
Сотрудница кафе "Грабли" утверждает, что злополучный сок попал к ним якобы с завода. Видео © Telegram / SHOT
"С фабрики по ошибке, мы не можем сами понять, как так произошло. Мы всё, конечно, убрали, теперь этой продукции у нас сейчас нет", — заявила одна из сотрудниц кафе "Грабли".
Тем временем по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно установлено, что в бутылке был не сок, а химическая жидкость.
"Расследование на контроле в прокуратуре Москвы. Мальчик жив! Его жизнь и здоровье вне опасности", — сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как уже писал Лайф, инцидент произошёл 1 мая. В кафе "Грабли" на улице Солянка в центре Москвы продавались соки — женщина купила бутылочку своему сыну. Он открыл её и сделал глоток, после чего был госпитализирован. В больнице сказали, что у ребёнка химический ожог языка и пищевода.