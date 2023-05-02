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2 мая, 16:03

В кафе предположили, откуда у них обжёгший ребёнку язык и пищевод "сок"

Возбуждено дело из-за ожогов у ребёнка из-за выпитого в московском кафе "сока"

<p>Та самая бутылка сока, из-за которого ребёнок оказался в больнице. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/1929" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Та самая бутылка сока, из-за которого ребёнок оказался в больнице. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Яблочный сок, из-за которого девятилетний мальчик попал в больницу с ожогами языка и пищевода, попал в московское кафе "Грабли" якобы прямо с завода "Очаково". Об этом заявили сами сотрудники заведения, пишет SHOT.

Сотрудница кафе "Грабли" утверждает, что злополучный сок попал к ним якобы с завода. Видео © Telegram / SHOT

"С фабрики по ошибке, мы не можем сами понять, как так произошло. Мы всё, конечно, убрали, теперь этой продукции у нас сейчас нет", — заявила одна из сотрудниц кафе "Грабли".

Тем временем по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно установлено, что в бутылке был не сок, а химическая жидкость.

"Расследование на контроле в прокуратуре Москвы. Мальчик жив! Его жизнь и здоровье вне опасности", — сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Как уже писал Лайф, инцидент произошёл 1 мая. В кафе "Грабли" на улице Солянка в центре Москвы продавались соки — женщина купила бутылочку своему сыну. Он открыл её и сделал глоток, после чего был госпитализирован. В больнице сказали, что у ребёнка химический ожог языка и пищевода.

Наталья Исакова
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