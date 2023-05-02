В кафе предположили, откуда у них обжёгший ребёнку язык и пищевод "сок"

Яблочный сок, из-за которого девятилетний мальчик попал в больницу с ожогами языка и пищевода, попал в московское кафе "Грабли" якобы прямо с завода "Очаково". Об этом заявили сами сотрудники заведения, пишет SHOT.

Сотрудница кафе "Грабли" утверждает, что злополучный сок попал к ним якобы с завода. Видео © Telegram / SHOT

"С фабрики по ошибке, мы не можем сами понять, как так произошло. Мы всё, конечно, убрали, теперь этой продукции у нас сейчас нет", — заявила одна из сотрудниц кафе "Грабли".

Тем временем по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно установлено, что в бутылке был не сок, а химическая жидкость.

"Расследование на контроле в прокуратуре Москвы. Мальчик жив! Его жизнь и здоровье вне опасности", — сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.