В Петербурге малышка сожгла пищевод выпитым аммиаком, но родители в больницу не спешили
В Петербурге двухлетняя девочка выпила аммиак и попала в реанимацию
В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка оказалась в реанимации с химическим ожогом после того, как выпила аммиак. Она находится в тяжёлом состоянии, но её жизни ничего не угрожает, пишет телеграм-канал "78 | Новости".
Мать девочки сообщила, что их знакомая несколько дней назад оставила у них в квартире на Пловдивской улице бутылочку аммиака. Дочь "нашла" флакон и выпила содержимое. Родительница прибежала на крик ребёнка и, по её словам, попыталась промыть девочке желудок.
Врачи посоветовали матери избавиться от банки с аммиаком, пока второй ребёнок не обнаружил её так же, как и пострадавшая девочка. Однако в этой ситуации не всё так однозначно. Как пишут "Невские новости", делом заинтересовались правоохранители, ведь содержимое флакона малышка выпила 26 апреля, а в больницу её доставили только 29-го числа.
Ранее двухлетний москвич попал в больницу после того, как напился жидкости для чистки унитазов.
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