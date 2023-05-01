КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

1 мая, 03:46

В Петербурге малышка сожгла пищевод выпитым аммиаком, но родители в больницу не спешили

В Петербурге двухлетняя девочка выпила аммиак и попала в реанимацию

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка оказалась в реанимации с химическим ожогом после того, как выпила аммиак. Она находится в тяжёлом состоянии, но её жизни ничего не угрожает, пишет телеграм-канал "78 | Новости".

Мать девочки сообщила, что их знакомая несколько дней назад оставила у них в квартире на Пловдивской улице бутылочку аммиака. Дочь "нашла" флакон и выпила содержимое. Родительница прибежала на крик ребёнка и, по её словам, попыталась промыть девочке желудок.

Врачи посоветовали матери избавиться от банки с аммиаком, пока второй ребёнок не обнаружил её так же, как и пострадавшая девочка. Однако в этой ситуации не всё так однозначно. Как пишут "Невские новости", делом заинтересовались правоохранители, ведь содержимое флакона малышка выпила 26 апреля, а в больницу её доставили только 29-го числа.

Пятерых учеников госпитализировали после распыления перцового баллончика в школе на Алтае

Пятерых учеников госпитализировали после распыления перцового баллончика в школе на Алтае

Ранее двухлетний москвич попал в больницу после того, как напился жидкости для чистки унитазов.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Общество
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров