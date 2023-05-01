В Петербурге малышка сожгла пищевод выпитым аммиаком, но родители в больницу не спешили

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка оказалась в реанимации с химическим ожогом после того, как выпила аммиак. Она находится в тяжёлом состоянии, но её жизни ничего не угрожает, пишет телеграм-канал "78 | Новости".

Мать девочки сообщила, что их знакомая несколько дней назад оставила у них в квартире на Пловдивской улице бутылочку аммиака. Дочь "нашла" флакон и выпила содержимое. Родительница прибежала на крик ребёнка и, по её словам, попыталась промыть девочке желудок.

Врачи посоветовали матери избавиться от банки с аммиаком, пока второй ребёнок не обнаружил её так же, как и пострадавшая девочка. Однако в этой ситуации не всё так однозначно. Как пишут "Невские новости", делом заинтересовались правоохранители, ведь содержимое флакона малышка выпила 26 апреля, а в больницу её доставили только 29-го числа.