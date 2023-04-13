Пятерых учеников госпитализировали после распыления перцового баллончика в школе на Алтае

Более 30 детей в возрасте 11–12 лет обратились к врачам после распыления перцового баллончика в школе в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"В результате распыления газового баллончика с перцем в школе Бийского района за медпомощью обратились 32 ребёнка 11–12 лет", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Из них пятерых детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент на месте происшествия работает пять бригад скорой помощи. Как сообщил телеграм-канал "Станция скорой медицинской помощи (Бийск)", распылил баллончик в школе один из учеников. А сейчас поступают вызовы от родителей, которые рассказывают, что дети, придя домой, жалуются на слезотечение, жжение в слизистой полости рта, у одного ребёнка даже чувство нехватки воздуха. По факту произошедшего организована доследственная проверка, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.