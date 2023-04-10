Россиянам разъяснили правила применения газового баллончика для самообороны

С наступлением весны участилось использование газовых баллончиков, что, по мнению экспертов, связано с активизацией лиц с девиантным поведением. Однако для использования такого средства самозащиты нужно снять нюансы. О них рассказал ветеран подразделения специального назначения, эксперт группы компаний безопасности "Витязь" Пётр Фефелов в беседе с РИА ФАН.

"Перцовый газовый баллончик предназначен для самообороны. Для его приобретения не нужно разрешения. Баллончик является достаточно эффективным способом остановить, отпугнуть преступника, человека, который ведет себя неадекватно в отношении вас, ваших родных и близких, окружающих", — сказал ветеран спецназа.

По словам Фефелова, риск применения баллончика заключается лишь в том, насколько сильно пострадает тот, против кого направлено средство. Это зависит от расстояния и концентрации газа. При этом эксперт добавил, что больше опасности в том, правомерно ли использовано это оружие самообороны или нет.

"С точки зрения закона опасность представляет не сам газовый баллончик, а человек, который его применил. Важно, насколько агрессивен был нападавший на него, насколько он физически силён. Учитывается и количество нападавших", — пояснил Фефелов.

Иными словами, отметил специалист по безопасности, должно быть чёткое осознание: других выходов, кроме как применить газовый баллончик, нет.