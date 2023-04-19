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19 апреля, 13:05

Двухлетний москвич попал в больницу после того, как напился жидкости для чистки унитазов

В Москве госпитализировали ребёнка с химическим ожогом рта и пищевода

В Москве двухлетний мальчик попал в больницу после того, как выпил моющее средство для чистки унитазов, сообщил источник Лайфу.

По нашим данным, пострадавшего ребёнка доставили в отделение токсикологии Московской детской больницы № 13. Врачи диагностировали у юного пациента химический ожог полости рта и пищевода. В настоящее время малыш остаётся под пристальным наблюдением медиков. Сотрудники правоохранительных органов уже работают с семьёй мальчика.

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Воспитанники приюта в Курской области массово отравились жидкостью для вейпов

Ранее Лайф сообщал, что в Забайкальском крае младенец попал в больницу с острым отравлением марганцовкой. Как оказалось, родители дали препарат ребёнку по ошибке, спутав с витамином D.

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Наталья Исакова
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