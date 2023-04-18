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18 апреля, 14:38

В Забайкалье младенец попал в больницу с острым отравлением марганцовкой

В Могойтуйском районе Забайкальского края госпитализировали младенца с острым отравлением марганцовкой. По данным телеграм-канала "Красная корочка", это произошло из-за невнимательности родителей. Они дали препарат ребёнку по ошибке, спутав с витамином D.

Факт госпитализации младенца 2023 года рождения подтвердили в региональном Министерстве здравоохранения. Там указали, что ребёнок уже находится в удовлетворительном состоянии, его выписали из больницы.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в посёлке Дарасун Карымского района Забайкальского края умерла 15-летняя девочка, отравившись крепким алкоголем.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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