В Забайкалье младенец попал в больницу с острым отравлением марганцовкой

В Могойтуйском районе Забайкальского края госпитализировали младенца с острым отравлением марганцовкой. По данным телеграм-канала "Красная корочка", это произошло из-за невнимательности родителей. Они дали препарат ребёнку по ошибке, спутав с витамином D.

Факт госпитализации младенца 2023 года рождения подтвердили в региональном Министерстве здравоохранения. Там указали, что ребёнок уже находится в удовлетворительном состоянии, его выписали из больницы.