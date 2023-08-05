Роковая ошибка: Умершего от энцефалита хоккеиста Хвалько изначально лечили от другой болезни

Медики из Екатеринбурга совершили роковую ошибку при постановке диагноза 17-летнему игроку молодёжки ХК "Кузбасс" Евгению Хвалько. Как сообщает kp.ru со ссылкой на родных и друзей юного спортсмена, изначально его лечили от боррелиоза.

Родные спортсмена рассказали, что Хвалько во время отдыха в Екатеринбурге укусил клещ и его семья тут же обратилась в больницу. По результатам анализа в платной поликлинике энцефалита обнаружено не было — у насекомого выявили только боррелиоз, поэтому лечить парня стали от этой болезни. Через пару дней после того, как Хвалько пропил курс антибиотиков, его состояние резко ухудшилось.

"Было решено лететь в Петербург, потому что там и медицина лучше, и вдобавок живёт старший брат Жени. В тот момент у него уже была высокая температура, слабость. После приёма врача Женю быстро перевели в палату реанимации. А потом приняли решение ввести в искусственную кому. Дальше у него перестали работать органы тела, а потом умер мозг. Он ещё две недели лежал на аппарате ИВЛ. Врачи делали всё, что могли, но Женю не спасли", — рассказал собеседник издания.

Именно медики из Петербурга сообщили родителям юного хоккеиста, что ему неверно назначили лечение в Свердловской области. Если бы не эта роковая ошибка, то спортсмен, вероятно, был бы жив, сказано в материале.