Размером с футбольный мяч: Гигантская опухоль едва не убила женщину из Петербурга

В Санкт-Петербурге врачи Клинической больницы Святителя Луки удалили пациентке кисту яичника, которая по своим размерам уже превысила диаметр футбольного мяча. Почти полгода болезнь мешала женщине полноценно жить и работать. По словам самой петербурженки, ей было трудно даже дышать.

В Петербурге врачи удалили пациентке кисту яичника размером с футбольный мяч. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Изначально Вера Мещерская заподозрила у себя онкологию и обратилась в больницу. Женщине пришлось пройти множество обследований, включая МРТ и биопсию. За это время новообразование ещё увеличилось и достигло аж сорока сантиметров. Убедившись, что рака нет, хирурги приступили к операции. Всё прошло, к счастью, успешно, сейчас петербурженка идёт на поправку. Как отметил заведующий гинекологическим отделением Больницы Святителя Луки Кирилл Крылов, подобные проблемы у женщин сейчас не редкость, главное — вовремя обратиться за помощью.

"Пациентки просто не успевают отследить нужный временной интервал, нужный момент и попадают к нам в стационар уже с достаточно большими, объёмными кистозными образованиями. Проблема достаточно частая, главное — её не упускать из виду, наблюдаться", — сказал врач в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".