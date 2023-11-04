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4 ноября, 15:14

Сибиряку насквозь проткнули голову вилами во время конфликта на стоянке

В Новосибирске спасли мужчину, которому насквозь проткнули голову вилами

В Новосибирске спасли мужчину, которому насквозь проткнули голову вилами. Об инциденте сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

"Спасатели МАСС выезжали на особый и уникальный случай, где требовались высокий уровень профессионализма и ювелирная точность действий. Работы проводились в операционной одной из больниц совместно с хирургами, где находился пострадавший, у которого сквозь всю голову прошли вилы", — говорится в сообщении.

Сибиряку насквозь проткнули голову вилами из-за конфликта на стоянке. Фото © VK / Спасатели МАСС (16+)

Сибиряку насквозь проткнули голову вилами из-за конфликта на стоянке. Фото © VK / Спасатели МАСС (16+)

Как пояснили журналистам в региональном управлении СК России, 54-летнего мужчину ранили вилами во время конфликта на стоянке в Калининском районе города. Нападавшего уже задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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Ранее Лайф сообщал, что в Приморье рецидивист учинил кровавую расправу над соседями из-за отказа дать взаймы. Злоумышленника задержали, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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