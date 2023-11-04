Сибиряку насквозь проткнули голову вилами во время конфликта на стоянке

"Спасатели МАСС выезжали на особый и уникальный случай, где требовались высокий уровень профессионализма и ювелирная точность действий. Работы проводились в операционной одной из больниц совместно с хирургами, где находился пострадавший, у которого сквозь всю голову прошли вилы", — говорится в сообщении.