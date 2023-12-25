Пожар из-за воспламенившейся гирлянды вспыхнул в петербургском "Леруа Мерлен"
Гипермаркет "Леруа Мерлен" загорелся в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет "Леруа Мерлен" в Красносельском районе. Об этом сообщает SHOT.
Гипермаркет "Леруа Мерлен" загорелся в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, пламя разгорелось в магазине, расположенном на проспекте Будённого. Всех посетителей и сотрудников уже эвакуировали из здания, они снимают происходящее на улице под звуки пожарной тревоги. При этом о пострадавших не сообщается. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, с возгоранием борются 28 пожарных и шесть единиц техники.
Как рассказала одна из сотрудниц магазина, причиной пожара стала гирлянда, загоревшаяся в отделе товаров для сада. По словам работницы, новогоднее украшение находилось под потолком, поэтому быстро справиться с огнём самостоятельно было невозможно.
А ранее гирлянда стала причиной пожара в квартире на десятом этаже дома на Библиотечной улице в Москве. Внутри находились два ребёнка, которые скончались от отравления угарным газом. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обвинения пока никому не предъявили.
t.me / SHOT