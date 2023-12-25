Пожар из-за воспламенившейся гирлянды вспыхнул в петербургском "Леруа Мерлен"

По данным телеграм-канала, пламя разгорелось в магазине, расположенном на проспекте Будённого. Всех посетителей и сотрудников уже эвакуировали из здания, они снимают происходящее на улице под звуки пожарной тревоги. При этом о пострадавших не сообщается. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, с возгоранием борются 28 пожарных и шесть единиц техники.