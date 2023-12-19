Технолог рассказала, от каких ёлочных игрушек может произойти отравление, удушье и пожар Эксперт Козьякова: Ватные ёлочные игрушки пожароопасны, а пластиковые — токсичны 19 декабря, 15:02 Фото © Prostooleh / Freepik

Некачественные игрушки могут начать плавиться прямо на ёлке из-за жара от гирлянд, а некоторые из них токсичны и очень опасны для здоровья. Об этом россиян предупредила директор Центра независимой потребительской экспертизы, кандидат технических наук Елена Козьякова. По её словам, ёлочные игрушки не подлежат сертификации, поэтому проверять их на безопасность нужно самостоятельно перед покупкой.

Во-первых, советует собеседница телеканала "Санкт-Петербург", пластиковые и стеклянные шары, шишки и другие ёлочные украшения нужно понюхать. Никакого постороннего запаха быть не должно, иначе вместе с новогодним настроением можно заполучить вред для здоровья. Во-вторых, игрушку необходимо проверить на сколы и трещины, и дело тут не только в эстетике: брак или повреждение товара ускорит высвобождение вредных веществ. В-третьих, обращаем внимание на материал. Ватных игрушек лучше избегать — они очень пожароопасные, пластиковые — могут оплавиться из-за гирлянды, поэтому лучшим вариантом станет стекло или керамика. Слюда и блёстки смотрятся эффектно, но если игрушка с такими элементами некачественная, то украшения быстро осыпятся. Такие блёстки могут попасть в дыхательные пути, а это особенно опасно, если в доме маленькие дети.

А ранее россиянам рассказали, какие болезни можно подхватить от новогодней ёлки. В первую очередь настороже нужно быть всё же аллергикам. И хотя аллергия на хвойные деревья встречается довольно редко, реакция на запах и смолу может привести к серьёзным неотложным состояниям, таким как отёк Квинке, крапивница и даже анафилактический шок. О других опасностях Лайф писал в этом материале.

Авторы Марина Калегина