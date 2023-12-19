Россиян предупредили, какие болезни можно подхватить от новогодней ёлки Эксперт Степанов: От новогодней ёлки можно подхватить орнитоз 19 декабря, 08:36 От живой новогодней ёлки можно подхватить орнитоз. Обложка © Unsplash

Новогодней ёлкой мы традиционно называем любое хвойное праздничное дерево: это и ель, и сосна, и пихта. Конечно, они не являются ядовитыми, но могут представлять опасность, например, для аллергиков. О том, какие ещё угрозы может нести этот атрибут праздника, Лайфу рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов.

По его словам, особенно настороже нужно быть всё же аллергикам. И хотя аллергия на хвойные деревья встречается довольно редко, реакция на запах и смолу может привести к серьёзным неотложным состояниям, таким как отёк Квинке, крапивница и даже анафилактический шок. Аллергия может проявиться как покраснение на коже или зуд при непосредственном контакте с ёлкой, либо как першение в горле, слезотечение, заложенность носа при вдыхании воздуха, в котором находятся частицы дерева или смолы.

Не стоит забывать, что на иголках ели, сосны или пихты могут оказаться продукты жизнедеятельности лесных животных и птиц, что может способствовать развитию аллергических реакций или инфекционных заболеваний. Так, если ёлка загрязнена продуктами жизнедеятельности птиц, при вдыхании возможно заражение, к примеру, орнитозом Сергей Степанов Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения

Если говорить о загрязнении продуктами жизнедеятельности животных (шерсть, фекалии, и т.д.), всё будет зависеть от того, какое это было животное и каким образом инфекция попадёт в организм человека: при дыхании, повреждении кожных покровов, при приёме в пищу (касается малышей). Так что эксперт призвал родителей внимательно следить за детьми, чтобы они не совали в рот иголки или игрушки и мыли руки, поиграв у ёлки.

"Но, чтобы успокоить любителей живой ёлки, отмечу, что такие заболевания встречаются ещё реже, чем аллергия на хвойные вечнозелёные деревья", — заключил Степанов.

А вот опасность для самой ёлки могут представлять коты. Крушение новогодней красавицы — не такая уж редкая ситуация в домах, где регулярно происходит тыгыдык. Советы о том, как уберечь новогоднюю ёлку от котов и наоборот, читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев