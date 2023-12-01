Полмиллиона за набор игрушек: сколько стоят культовые ёлочные украшения из СССР

Новый год — праздник, в канун которого даже самые заядлые скептики начинают верить в волшебство и искать "ниточки", возвращающие их в детство. Когда казалось, что нет на свете ничего красивее, чем неряшливо раскиданный по еловым веткам "дождик", а вера в Деда Мороза была нерушима. В эти дни настоящей "машиной времени" могут стать ёлочные украшения советских времен. Сегодня в погоне за "ностальгией" до сих пор можно найти оригинальные игрушки советской эпохи не только в семейных коллекциях и в музеях, но их также продают в большом количестве коллекционеры. Среди коллекций можно найти многих типичных представителей трёх главных видов советской ёлочной игрушки — из ваты, стекла и картона. Самые интересные из них в нашей подборке.

Игрушки из стекла времён СССР

Среди коллекционеров очень популярны наборы ёлочных украшений — например, по мотивам сказок. Их начали выпускать в 1950-е, после 150-летнего юбилея Александра Пушкина. Сначала на ёлках советских граждан появились Руслан и Людмила, сватья баба Бабариха, Гвидон, Золотая Рыбка. Чуть позже их потеснили Колобок, Айболит, Чиполлино.

Последний набор — настоящий хит. Добродушный Профессор Груша, скалящийся Синьор Помидор, ехидный Адвокат Горох в исполнении художницы Воиновой и соавторов мало кого оставят равнодушными. Например, такой набор продают в Сети за 460 тысяч рублей!





Также на "Авито" можно найти набор ёлочных игрушек по мотивам произведения "Конёк-горбунок" 1970-х годов за 210 тысяч рублей.

Фото © "Авито"

Логика ценообразования очень проста: чем реже встречаются украшения — тем они дороже. Игрушки более массового производства сейчас можно найти по более демократичным ценам. Например, два ящика шишек, сосулек, воробьёв и ёжиков можно купить за 10 тысяч рублей.

Фото © "Авито"

А игрушки, посвящённые теме космоса, в хорошем состоянии продаются от 490 до 850 рублей за одну штуку.

Фото © "Авито"

Советские игрушки из ваты

Примечательно, что в Советском Союзе создавались целые серии ёлочных игрушек в честь разнообразных исторических событий. Среди них, к примеру, клоун из ваты. Его выпустили после выхода фильма "Цирк". Такую игрушку можно найти за 17 тысяч рублей.

Фото © "Авито"

Различные крупные производства в Ленинграде, Москве и других больших городах выпускали множество фигурок и сюжетных украшений из ваты, соответствующих советской тематике. Этот материал был в избытке и стоил дёшево. Среди этих производств были артели "Культпром", "Детская игрушка", "Ёлочная игрушка" и другие. Художники и рабочие придумывали краснощеких лыжников, пионеров, зайчиков, снегурочек и полярников.

Фото © "Авито"

Ёлочные игрушки из картонажа времён СССР

Бумага и картон были широко используемыми материалами для изготовления ёлочных украшений, доступными для всех. Немецкие мастера, известные своими дрезденскими картонажами, передали технику производства украшений, которая была принята в XIX веке на производствах Дрездена. Они выпускали тиснёные фигурки, склеенные из половинок выпуклого картона, покрытых золотой и серебряной краской. Эти украшения были недорогими и прочными, что сделало их популярными по всему миру.

В СССР игрушки из картона производили только в частных мастерских в 1920-х годах, а фабричные украшения появились только в 1940-х. Они имели более плоскую форму, но были также популярными и доступными для всех. Фигурки рыб, птиц, зверей и героев сказок были самыми популярными, а шаблоны для их изготовления можно было найти в советских журналах и газетах. Купить такие сегодня можно от 75 до 500 рублей на "Авито".





Этот материал, без сомнений, гораздо дешевле, чем стекло, но среди таких игрушек тоже встречаются редкие экземпляры, которые представляют ценность для коллекционеров. Цена на такие ёлочные украшения уже будет выше. Например, картонажная советская ёлочная игрушка в виде месяца 30–40-х годов будет стоить аж 25 тысяч рублей.