Собачникам рассказали, как правильно утеплить питомца к зиме

Зимняя одежда для собак должна утеплять питомца, а не служить украшением, рассказал кинолог Владимир Уражевский. Он отметил, что комбинезоны для пушистиков не должны сковывать движения и нарушать теплообмен. Ещё одним немаловажным фактором, по мнению эксперта, является защита лапок.

Эксперт отметил, что гладкошёрстные породы могут получить обморожение, если будут долго гулять без одежды. Соль на тротуарах также вредит здоровью. Агрессивные реагенты негативно сказываются на нежных подушечках лап, поэтому, по словам Уражевского, если у собаки длинная шерсть, она прекрасно перенесёт прогулку по свежему снегу. Ну а если питомец не обладает густой шевелюрой, можно как следует его утеплить.