Ветеринар назвала "человеческую" еду, которая подходит собакам
Эксперт Воропаева считает, что собакам можно давать попкорн и бананы
Собак нельзя кормить "человеческой" пищей, однако в правиле есть исключения — это попкорн, некоторые овощи и фрукты. Об этом рассказала РИА "Новости" ветеринарный врач сервиса "Лапка" Анна Воропаева.
Она подчеркнула, что питомцу нельзя заменять собачий корм на наши продукты из холодильника, но некоторые из них подойдут в качестве лакомства. Например, пара ложек арахисового масла без ксилита, попкорн без добавок, сыр.
"Можно давать безопасные продукты: овощи — морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зелёную фасоль, а также фрукты — яблоко, банан, арбуз и дыню", — добавила ветеринар.
Она также предупредила, что под запретом виноград, изюм, шашлык, колбаса, сосиски. Эти продукты вызовут у собаки проблемы с почками, рвоту и диарею. Также опасны анчоусы и скумбрия, которые спровоцируют аллергию у четвероногого, а выпечка из теста на дрожжах приведёт к брожению в животе.
Ветврач напомнила, что собакам категорически нельзя давать жвачку, кофе, какао, шоколад, лук, чеснок, перец, грибы. Кроме того, взрослые псы не должны пить коровье молоко, которое плохо усваивается.
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