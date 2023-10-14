Ветеринар назвала "человеческую" еду, которая подходит собакам

Собак нельзя кормить "человеческой" пищей, однако в правиле есть исключения — это попкорн, некоторые овощи и фрукты. Об этом рассказала РИА "Новости" ветеринарный врач сервиса "Лапка" Анна Воропаева.

Она подчеркнула, что питомцу нельзя заменять собачий корм на наши продукты из холодильника, но некоторые из них подойдут в качестве лакомства. Например, пара ложек арахисового масла без ксилита, попкорн без добавок, сыр.

"Можно давать безопасные продукты: овощи — морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зелёную фасоль, а также фрукты — яблоко, банан, арбуз и дыню", — добавила ветеринар.

Она также предупредила, что под запретом виноград, изюм, шашлык, колбаса, сосиски. Эти продукты вызовут у собаки проблемы с почками, рвоту и диарею. Также опасны анчоусы и скумбрия, которые спровоцируют аллергию у четвероногого, а выпечка из теста на дрожжах приведёт к брожению в животе.

Ветврач напомнила, что собакам категорически нельзя давать жвачку, кофе, какао, шоколад, лук, чеснок, перец, грибы. Кроме того, взрослые псы не должны пить коровье молоко, которое плохо усваивается.