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1 декабря, 11:25

Китай спустя 13 лет решил вернуть из Британии двух гигантских панд

Ван Вэньбинь: Панды Ян Гуан и Тянь Тянь готовы вернуться из Британии в Китай

Две гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь, которые были переданы Китаем Великобритании тринадцать лет назад, готовы отбыть на родину в КНР. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время брифинга.

"Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечёт срок действия договора", — цитирует представителя МИД РИА "Новости".

Ван Вэньбинь отметил, что Китай, для которого эти животные являются неофициальным символом, в настоящее время уже провёл все необходимые для прибытия панд подготовительные работы. Дипломат заявил, что КНР продолжит укреплять сотрудничество с Великобританией "в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия".

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Напомним, что в сентябре МИД КНР сообщил о решении вернуть на родину трёх панд, которые жили в Смитсоновском национальном зоологическом парке в Вашингтоне. Там они жили долгие годы, и "аренда" несколько раз продлевалась. В России же китайских панд недавно стало больше — Диндин и Жуи дали потомство. Сегодня же Лайф рассказывал, что малышка-панда из Московского зоопарка уже начала ползать.

Обложка ©

AP / TASS / Joshua Paul

Ян Поланин
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