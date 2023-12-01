Китай спустя 13 лет решил вернуть из Британии двух гигантских панд

Две гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь, которые были переданы Китаем Великобритании тринадцать лет назад, готовы отбыть на родину в КНР. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время брифинга.

"Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечёт срок действия договора", — цитирует представителя МИД РИА "Новости".

Ван Вэньбинь отметил, что Китай, для которого эти животные являются неофициальным символом, в настоящее время уже провёл все необходимые для прибытия панд подготовительные работы. Дипломат заявил, что КНР продолжит укреплять сотрудничество с Великобританией "в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия".