Китай спустя 13 лет решил вернуть из Британии двух гигантских панд
Ван Вэньбинь: Панды Ян Гуан и Тянь Тянь готовы вернуться из Британии в Китай
Две гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь, которые были переданы Китаем Великобритании тринадцать лет назад, готовы отбыть на родину в КНР. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во время брифинга.
"Согласно положениям соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Китаем, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь вернутся в Китай после того, как в декабре истечёт срок действия договора", — цитирует представителя МИД РИА "Новости".
Ван Вэньбинь отметил, что Китай, для которого эти животные являются неофициальным символом, в настоящее время уже провёл все необходимые для прибытия панд подготовительные работы. Дипломат заявил, что КНР продолжит укреплять сотрудничество с Великобританией "в области сохранения исчезающих видов и биоразнообразия".
Напомним, что в сентябре МИД КНР сообщил о решении вернуть на родину трёх панд, которые жили в Смитсоновском национальном зоологическом парке в Вашингтоне. Там они жили долгие годы, и "аренда" несколько раз продлевалась. В России же китайских панд недавно стало больше — Диндин и Жуи дали потомство. Сегодня же Лайф рассказывал, что малышка-панда из Московского зоопарка уже начала ползать.
AP / TASS / Joshua Paul