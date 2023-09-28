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28 сентября, 11:38

Эксперт раскрыла, что Китай хотел сказать США своей "пандодипломатией"

Политолог Войко: Китай подал США сигнал, забирая своих панд назад

<p>Панда Сяо Цицзи. Фото © X (Twitter) / <a href="https://x.com/NationalZoo/status/1702073482618532060?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NationalZoo</a></p>

Панда Сяо Цицзи. Фото © X (Twitter) / NationalZoo

Возвращая трёх своих панд из американского зоопарка, Китай подаёт США сигнал, что в отношениях двух стран не всё гладко. Об этом Лайфу заявила кандидат политических наук, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

"Китай в нынешних условиях высокой напряжённости предпочитает забрать этих панд себе, тем самым через вот такую "пандодипломатию" подчёркивая некоторое недоверие к американским властям, сомнения в достаточном присмотре за этими пандами", — отметила она.

Несмотря на то что возвращение животных происходит согласно оговорённым ранее срокам, с точки зрения "невербальной коммуникации" это жест, говорящий о напряжённости между Вашингтоном и Пекином, добавила Войко.

Напомним, ранее в МИД Китая заявили о возвращении трёх панд, которые сейчас проживают в Национальном зоопарке в Вашингтоне. Медведи Мэйсян, Тяньтянь и Сяо Цицзи, в соответствии с намеченным ранее сроком, будут возвращены на родину в конце 2023 года.

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Все большие панды являются символом Китая и считаются его собственностью, но государство, на территории которого мишки временно живут в зоопарках, берёт на себя обязательства по уходу и достаточной заботе об этих редких животных. Так же происходит в и Московском зоопарке, где недавно появилась третья панда — пока ещё совсем крошечная.

Ольга Годуненко
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