В Иркутске иномарка протаранила скорую, спешившую доставить ребёнка в больницу В Иркутске перевозившая ребёнка скорая столкнулась с двумя машинами 31 декабря, 08:52 В Иркутске машина скорой помощи попала в ДТП с двумя автомобилями. Обложка © t.me / МВД38

В Иркутске машина скорой помощи, перевозившая ребёнка, попала в дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями, все участники аварии отделались незначительными ушибами. Об этом рассказали в областном ГУ МВД РФ.

В Иркутске машина скорой помощи попала в ДТП с двумя автомобилями. Фото © t.me / МВД38

В Иркутске машина скорой помощи попала в ДТП с двумя автомобилями. Фото © t.me / МВД38

"На пересечении улиц К. Либкнехта и Советской произошло столкновение двух автомобилей и скорой медицинской помощи. Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребёнка доставили на другом медавтомобиле до места назначения", — уточняется в телеграм-канале ведомства.

В Иркутске машина скорой помощи попала в ДТП с двумя автомобилями. Видео © t.me / МВД38

Как пояснил водитель скорой помощи, он включил проблесковый маячок и сирену, потому что спешил доставить в больницу ребёнка, находившегося на аппарате искусственного дыхания. Внезапно на перекрёсток выскочил автомобиль Subaru и протаранил скорую помощь, которую от удара отбросило на обочину. О серьёзных травмах участников ДТП не сообщалось. Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что 30 декабря на дублёре Ярославского шоссе в Москве произошло ДТП со смертельным исходом — Mazda сбила женщину на регулируемом пешеходном переходе.

Авторы Татьяна Миссуми