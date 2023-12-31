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В Иркутске иномарка протаранила скорую, спешившую доставить ребёнка в больницу

В Иркутске перевозившая ребёнка скорая столкнулась с двумя машинами

31 декабря, 08:52
В Иркутске машина скорой помощи попала в ДТП с двумя автомобилями. Обложка © t.me / МВД38

В Иркутске машина скорой помощи попала в ДТП с двумя автомобилями. Обложка © t.me / МВД38

В Иркутске машина скорой помощи, перевозившая ребёнка, попала в дорожно-транспортное происшествие с двумя автомобилями, все участники аварии отделались незначительными ушибами. Об этом рассказали в областном ГУ МВД РФ.

В Иркутске машина скорой помощи попала в ДТП с двумя автомобилями. Фото © t.me / МВД38

В Иркутске машина скорой помощи попала в ДТП с двумя автомобилями. Фото © t.me / МВД38

В Иркутске машина скорой помощи попала в ДТП с двумя автомобилями. Фото © t.me / МВД38

В Иркутске машина скорой помощи попала в ДТП с двумя автомобилями. Фото © t.me / МВД38

"На пересечении улиц К. Либкнехта и Советской произошло столкновение двух автомобилей и скорой медицинской помощи. Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребёнка доставили на другом медавтомобиле до места назначения", уточняется в телеграм-канале ведомства.

В Иркутске машина скорой помощи попала в ДТП с двумя автомобилями. Видео © t.me / МВД38

Как пояснил водитель скорой помощи, он включил проблесковый маячок и сирену, потому что спешил доставить в больницу ребёнка, находившегося на аппарате искусственного дыхания. Внезапно на перекрёсток выскочил автомобиль Subaru и протаранил скорую помощь, которую от удара отбросило на обочину. О серьёзных травмах участников ДТП не сообщалось. Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств случившегося.

Видеорегистратор снял момент смертельного ДТП с Toyota главы Минздрава Башкирии
Видеорегистратор снял момент смертельного ДТП с Toyota главы Минздрава Башкирии

Ранее сообщалось, что 30 декабря на дублёре Ярославского шоссе в Москве произошло ДТП со смертельным исходом — Mazda сбила женщину на регулируемом пешеходном переходе.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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