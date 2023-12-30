В Москве Mazda сбила насмерть женщину на пешеходном переходе
Mazda, сбившая женщину на пешеходном переходе. Обложка © Телеканал "360"
Утром 30 декабря на дублёре Ярославского шоссе в Москве произошло ДТП со смертельным исходом — Mazda сбила женщину на регулируемом пешеходном переходе. Судя по опубликованным телеканалом "360" кадрам с места трагедии, столкновение произошло, когда машина двигалась на высокой скорости.
Согласно сообщению московской ГИБДД, водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу, отчего та погибла на месте от несовместимых с жизнью травм. Однако в инспекции писали, что в ДТП попал автомобиль BMW. Сотрудники инспекции выясняют обстоятельства трагедии.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Саратовской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека. По данным правоохранителей, около шести утра по местному времени вблизи села Смелость Пугачёвского района столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и ВАЗ-2111, за рулём которых находились мужчины 1982 и 1980 года рождения.