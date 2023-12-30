В жутком ДТП под Саратовом погибли два человека

В Саратовской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Кадры с места ДТП в Саратовской области. Видео © VK / На дорогах Балаково | CAR64

По данным правоохранителей, около шести утра по местному времени вблизи села Смелость Пугачёвского района столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и ВАЗ-2111, за рулём которых находились мужчины 1982 и 1980 года рождения.

"В результате ДТП пассажир из ВАЗ-2114 — мужчина, данные уточняются — погиб, водитель и пассажир 14 лет из ВАЗ-2114 и два пассажира из ВАЗ-2111 были доставлены в медучреждение", — сообщили журналистам в ведомстве.