На востоке Москвы неадекватный водитель на белом Mitsubishi Pajero Sport, пытаясь выехать со двора, протаранил более десятка машин. Видео фееричных автоманёвров опубликовал SHOT.

Неадекват на внедорожнике протаранил более десяти автомобилей в московском дворе. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, ДТП произошло в одном из дворов на Перовской в Новогиреево. После загадочной акции мужчина скрылся. По словам местных жителей, это был их сосед. Теперь "водителя от бога" разыскивает полиция.