Неадекват на внедорожнике протаранил более десяти автомобилей в московском дворе
SHOT: Неизвестный протаранил более десяти машин, пытаясь выехать со двора в Москве
На востоке Москвы неадекватный водитель на белом Mitsubishi Pajero Sport, пытаясь выехать со двора, протаранил более десятка машин. Видео фееричных автоманёвров опубликовал SHOT.
Неадекват на внедорожнике протаранил более десяти автомобилей в московском дворе. Видео © Telegram / SHOT
По информации телеграм-канала, ДТП произошло в одном из дворов на Перовской в Новогиреево. После загадочной акции мужчина скрылся. По словам местных жителей, это был их сосед. Теперь "водителя от бога" разыскивает полиция.
Ранее в Караидельском районе Башкирии попал в серьёзное ДТП глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин. В результате два человека скончались на месте, сам министр был доставлен в ближайшую больницу с предварительным диагнозом "закрытый перелом ключицы и черепно-мозговая травма". Позже вертолётом санавиации его доставили в Уфу.
Telegram / SHOT