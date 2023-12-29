Попавшего в ДТП главу Минздрава Башкирии вертолётом санавиации доставили в Уфу
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Обложка © Vk / Айрат Рахматуллин
Пострадавшего в ДТП министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина вертолётом санавиации доставили в республиканскую больницу в Уфе. Чиновник находится в отделении нейрохирургии, он в сознании. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в критическом состоянии находится водитель чиновника, которого медики также транспортировали в Уфу.
Напомним, глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин по пути домой после рабочей поездки попал в смертельное массовое ДТП в Караидельском районе. В результате два человека скончались на месте. Сам министр был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "закрытый перелом ключицы и черепно-мозговая травма". Обстоятельства ДТП выясняются.