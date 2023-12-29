Попавшего в ДТП главу Минздрава Башкирии вертолётом санавиации доставили в Уфу

Пострадавшего в ДТП министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина вертолётом санавиации доставили в республиканскую больницу в Уфе. Чиновник находится в отделении нейрохирургии, он в сознании. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в критическом состоянии находится водитель чиновника, которого медики также транспортировали в Уфу.