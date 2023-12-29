Глава Минздрава Башкирии попал в смертельное массовое ДТП на служебной Toyota

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин по пути домой после рабочей поездки попал в смертельное массовое ДТП в Караидельском районе. Как стало известно SHOT, два человека скончались на месте.

Место ДТП с участием главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина. Видео © SHOT

Глава Минздрава республики вместе с водителем ехали в служебной машине "Тойота-Камри" в Уфу по трассе Караидель – Бирск. Также участниками ДТП стали автомобили "Лада-Гранта", "Тойота-Королла" и "Лада-Ларгус" (именно в ней и были двое погибших). Министр был доставлен в ближайшую больницу с предварительным диагнозом "закрытый перелом ключицы и черепно-мозговая травма". Обстоятельства ДТП выясняются.