В жутком ДТП под Ростовом погибли пять человек, включая троих детей

Пять человек, включая троих детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области. Подробности жуткого происшествия сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 18:20 (по мск) на 153-м километре автодороги "Ростов – Ставрополь". По предварительным данным, водитель 1993 года рождения за рулём "фольксвагена-поло" выехал на встречку, где столкнулся с движущимся навстречу большегрузом.

Последствия ДТП на трассе под Ростовом. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

"В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля "Фольксваген-Поло" и его пассажиры 2015, 2013, 1991 года рождения, пассажирка 2009 года рождения была доставлена в медучреждение, где впоследствии скончалась от полученных травм", — говорится в сообщении.

Последствия ДТП на трассе под Ростовом. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.