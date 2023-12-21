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21 декабря, 19:04

В жутком ДТП под Ростовом погибли пять человек, включая троих детей

Двое взрослых и трое детей погибли в страшном ДТП с грузовиком под Ростовом

Последствия ДТП на трассе под Ростовом. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Последствия ДТП на трассе под Ростовом. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Пять человек, включая троих детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Ростовской области. Подробности жуткого происшествия сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 18:20 (по мск) на 153-м километре автодороги "Ростов – Ставрополь". По предварительным данным, водитель 1993 года рождения за рулём "фольксвагена-поло" выехал на встречку, где столкнулся с движущимся навстречу большегрузом.

Последствия ДТП на трассе под Ростовом. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Последствия ДТП на трассе под Ростовом. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

"В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля "Фольксваген-Поло" и его пассажиры 2015, 2013, 1991 года рождения, пассажирка 2009 года рождения была доставлена в медучреждение, где впоследствии скончалась от полученных травм", — говорится в сообщении.

Последствия ДТП на трассе под Ростовом. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Последствия ДТП на трассе под Ростовом. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Наталья Исакова
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