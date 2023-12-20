Регион

Уведомления отключены

20 декабря, 08:08

Автоледи сбила двух подростков на пешеходном переходе в Иванове и врезалась в автобус

В Иванове женщина за рулём внедорожника сбила подростков и врезалась в автобус

В Иванове женщина, находясь за рулём внедорожника, сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего врезалась в пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло в районе пересечения улиц Текстильщиков и Пучежской. Мальчики десяти и пятнадцати лет пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них влетела женщина на автомобиле Toyota RAV4.

"После этого женщина-водитель потеряла управление автомашиной и совершила столкновение с автобусом второго маршрута", — говорится в сообщении.

В настоящее время подростков осматривают медики. По предварительной информации, в автобусе никто из пассажиров не пострадал.

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14

А ранее Лайф писал, что в Перми возле торгово-развлекательного комплекса "Семья" сбили двух детей. По предварительной информации, дети не пострадали.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ивановская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров