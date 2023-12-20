Автоледи сбила двух подростков на пешеходном переходе в Иванове и врезалась в автобус

В Иванове женщина, находясь за рулём внедорожника, сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего врезалась в пассажирский автобус. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло в районе пересечения улиц Текстильщиков и Пучежской. Мальчики десяти и пятнадцати лет пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них влетела женщина на автомобиле Toyota RAV4.

"После этого женщина-водитель потеряла управление автомашиной и совершила столкновение с автобусом второго маршрута", — говорится в сообщении.

В настоящее время подростков осматривают медики. По предварительной информации, в автобусе никто из пассажиров не пострадал.