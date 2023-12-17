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17 декабря, 13:55

В Перми возле ТРК "Семья" сбили двух детей

В Перми возле торгово-развлекательного комплекса "Семья" сбили двух детей, сообщил очевидец в беседе с Ura.ru. Информацию подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Там отметили, что подробности будут озвучены позже.

"Двух детей сбили у ТРК "Семья". Территория огорожена, на месте работают экстренные службы, что с пострадавшими — неизвестно. Водитель ехал на иномарке", — уточнил собеседник агентства.

Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Удмуртии, есть пострадавшие

Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Удмуртии, есть пострадавшие

Ранее в Приморском крае лишённая прав за пьяную езду женщина вновь села за руль в состоянии алкогольного опьянения и устроила смертельное ДТП. В аварии также пострадали двое детей.

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Александра Мышляева
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