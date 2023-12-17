В Перми возле ТРК "Семья" сбили двух детей

В Перми возле торгово-развлекательного комплекса "Семья" сбили двух детей, сообщил очевидец в беседе с Ura.ru. Информацию подтвердили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Там отметили, что подробности будут озвучены позже.

"Двух детей сбили у ТРК "Семья". Территория огорожена, на месте работают экстренные службы, что с пострадавшими — неизвестно. Водитель ехал на иномарке", — уточнил собеседник агентства.