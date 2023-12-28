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28 декабря, 20:37

В Пензе женщину сбил минивэн, а после по ней проехала маршрутка

ГИБДД: В Пензе женщина погибла, попав под колёса минивэна и маршрутки

В Пензе женщина стала жертвой двойного ДТП: сначала её сбил минивэн, а после этого её переехал маршрутный микроавтобус. Об этом передаёт региональное управление ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus, мужчина 1971 года рождения, допустил наезд на пешехода-женщину 1988 года рождения. После чего на пешехода допустил наезд водитель маршрутного такси Mercedes, мужчина 1992 года рождения. В результате происшествия пешеход скончался на месте", — указано в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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Обложка ©

Getty Images / Evgen_Prozhyrko

Анатолий Симоненко
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