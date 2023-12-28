В Пензе женщину сбил минивэн, а после по ней проехала маршрутка
ГИБДД: В Пензе женщина погибла, попав под колёса минивэна и маршрутки
В Пензе женщина стала жертвой двойного ДТП: сначала её сбил минивэн, а после этого её переехал маршрутный микроавтобус. Об этом передаёт региональное управление ГИБДД.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus, мужчина 1971 года рождения, допустил наезд на пешехода-женщину 1988 года рождения. После чего на пешехода допустил наезд водитель маршрутного такси Mercedes, мужчина 1992 года рождения. В результате происшествия пешеход скончался на месте", — указано в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее на трассе в Бурятии столкнулись грузовик и легковушка. В итоге шесть граждан Монголии получили травмы и были госпитализированы.
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