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28 декабря, 17:05

Российская туристка погибла в Грузии

Гражданка РФ погибла в ДТП на западе Грузии, ещё несколько россиян пострадали

Гражданка России погибла в результате ДТП при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии. Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

"Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля — туристка, гражданка России", — указано в сообщении.

В ДТП также пострадали другие пассажиры, которые являются российскими гражданами. Конкретное число не уточняется. Точная причина столкновения пока не известна, на месте происшествия работают правоохранители.

На северо-западе Турции в массовом ДТП погибли 11 человек, 57 человек ранено
На северо-западе Турции в массовом ДТП погибли 11 человек, 57 человек ранено

А ранее Лайф писал, что в Бурятии шесть граждан Монголии пострадали в аварии с грузовиком и легковушкой. Правоохранители установили, что на одном из колёс задней оси была установлена изношенная резина.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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