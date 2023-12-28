Российская туристка погибла в Грузии

Гражданка России погибла в результате ДТП при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии. Об этом сообщает грузинский телеканал "Рустави-2".

"Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля — туристка, гражданка России", — указано в сообщении.

В ДТП также пострадали другие пассажиры, которые являются российскими гражданами. Конкретное число не уточняется. Точная причина столкновения пока не известна, на месте происшествия работают правоохранители.