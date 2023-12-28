На северо-западе Турции в массовом ДТП погибли 11 человек, 57 человек ранено

В муниципалитете Сакарья на северо-западе Турции произошло массовое ДТП. Как пишет TRT Haber, есть погибшие, в том числе дети. На опубликованном в Сети видео — место страшной аварии, где работают экстренные службы.

Место ДТП на севере Турции. Видео © X (ранее Twitter) / gdh / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sakaryasondakika

Как сообщили РИА "Новости" местные власти, на данный момент известно об 11 погибших и 57 госпитализированных. Туристов, по предварительным данным, среди них нет. По словам губернатора Яшара Карадениза, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Турции. Семь человек находятся в среднем или тяжёлом состоянии.