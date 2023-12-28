Регион

Уведомления отключены

27 декабря, 22:43

В Ленобласти 13 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

МВД: В Ленобласти грузовик столкнулся с автобусом, пострадало 13 человек

Последствия столкновения автобуса с грузовиком в Ленобласти. Обложка © t.me / Петербургская полиция

Последствия столкновения автобуса с грузовиком в Ленобласти. Обложка © t.me / Петербургская полиция

Накануне в Ленинградской области автобус с пассажирами внутри столкнулся с грузовиком. Как передаёт региональный полицейский главк в телеграм-канале, в результате ДТП пострадали 13 человек.

Последствия столкновения автобуса с грузовиком в Ленобласти. Фото © t.me / Петербургская полиция

Последствия столкновения автобуса с грузовиком в Ленобласти. Фото © t.me / Петербургская полиция

По данным полиции, авария произошла около половины пятого вечера 27 декабря на 2-м километре автодороги "Подъезд к посёлку Коммунар". 57-летний водитель автобуса потерял управление и вылетел на встречку. Там он столкнулся с грузовиком Scania, в кабине которого сидел 41-летний водитель.

В результате больше всех не повезло виновнику аварии — его в тяжёлом состоянии госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Также сообщается, что за помощью обратились 12 пассажиров автобуса, у них у всех обнаружены различные травмы.

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Ранее Лайф писал, что в Свердловской области один человек погиб в ДТП с самосвалом и рейсовым автобусом маршрута Тюмень – Краснотурьинск. Внутри последнего находилось 18 человек.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров