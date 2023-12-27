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27 декабря, 06:41

Один человек погиб в ДТП с автобусом и самосвалом в Свердловской области

Место ДТП с автобусом и самосвалом в Свердловской области. Обложка © VK / "Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС"

Место ДТП с автобусом и самосвалом в Свердловской области. Обложка © VK / "Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС"

В Свердловской области один человек погиб в ДТП с самосвалом и рейсовым автобусом маршрута Тюмень – Краснотурьинск, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Внутри последнего находилось 18 человек.

Место ДТП с автобусом и самосвалом в Свердловской области. Видео © VK / "Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС"

"На данный момент один погибший, шесть пострадавших... После осмотра всех пациентов и оказания им неотложной помощи четыре человека госпитализированы в стационар с различными травмами для дальнейшего лечения", — говорится в опубликованном сообщении.

Все госпитализированные пребывают в состоянии средней степени тяжести. Два человека в стационарном лечении не нуждаются. Известно, что авария случилась на 154-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

Место ДТП с автобусом и самосвалом в Свердловской области. Обложка © VK / "Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС"

Место ДТП с автобусом и самосвалом в Свердловской области. Обложка © VK / "Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС"

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Ранее в Красноярском крае нетрезвый водитель вылетел в кювет и покинул место ДТП. В машине также находились его жена и трое детей, последние госпитализированы. Теперь горе-отцу грозит крупный штраф, лишение прав и административный арест.

Матвей Константинов
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