Один человек погиб в ДТП с автобусом и самосвалом в Свердловской области
Место ДТП с автобусом и самосвалом в Свердловской области. Обложка © VK / "Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС"
В Свердловской области один человек погиб в ДТП с самосвалом и рейсовым автобусом маршрута Тюмень – Краснотурьинск, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Внутри последнего находилось 18 человек.
Место ДТП с автобусом и самосвалом в Свердловской области. Видео © VK / "Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС"
"На данный момент один погибший, шесть пострадавших... После осмотра всех пациентов и оказания им неотложной помощи четыре человека госпитализированы в стационар с различными травмами для дальнейшего лечения", — говорится в опубликованном сообщении.
Все госпитализированные пребывают в состоянии средней степени тяжести. Два человека в стационарном лечении не нуждаются. Известно, что авария случилась на 154-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
Место ДТП с автобусом и самосвалом в Свердловской области. Обложка © VK / "Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС"
Ранее в Красноярском крае нетрезвый водитель вылетел в кювет и покинул место ДТП. В машине также находились его жена и трое детей, последние госпитализированы. Теперь горе-отцу грозит крупный штраф, лишение прав и административный арест.