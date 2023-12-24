Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

На трассе Ростов – Волгодонск в Ростовской области столкнулись два легковых автомобиля. В столкновении погибли четверо человек, ещё один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"24 декабря в 16:45 на автодороге Ростов – Волгодонск Багаевского района, по предварительной информации, водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем "Хёндай Солярис", выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречно движущимся автомобилем "Киа Церато" под управлением водителя, год рождения которого устанавливается", — уточнили в ведомстве.

В результате аварии погибли и водитель, и пассажир Kia, а также водитель и пассажир Hyundai, сейчас следователи устанавливают их личности. Ещё одна пассажирка Kia получила травмы, она выжила и была госпитализирована. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося.