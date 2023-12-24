Ехал с похорон матери: Вскрылись подробности ДТП, в котором разбился боксёр Родионов
Друг Родионова рассказал, что боксёр разбился в ДТП после похорон матери
Боксёр Альберт Родионов, который погиб вчера вечером в ДТП, ехал с похорон матери и не увидел отбойник, рассказал "Газете.Ru" мастер спорта международного класса, член сборной России по боксу Дмитрий Шиповский.
"Он похоронил маму, ехал домой. Специально не мог [врезаться в отбойник], всё-таки есть дочка и жена. Специально бы он так не сделал, знаю его очень хорошо. Там просто темно очень было, я думаю, просто не увидел отбойник", — сказал он.
Он рассказал, что с Родионовым они были знакомы давно, занимались у одного тренера. Шиповский добавил, что боксёр был очень талантливым спортсменом с хорошим ударом и чувством дистанции. Он отметил, что сильной стороной Родионова было трудолюбие.
Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае в ДТП погиб боксёр Альберт Родионов, трёхкратный победитель первенства России, победитель первенства Европы. Федерация бокса выразила соболезнования родным и близким спортсмена и заявила, что возьмёт на себя все расходы и поможет семье Родионова
Telegram / Татьяна Кириенко