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24 декабря, 11:26

Ехал с похорон матери: Вскрылись подробности ДТП, в котором разбился боксёр Родионов

Друг Родионова рассказал, что боксёр разбился в ДТП после похорон матери

Боксёр Альберт Родионов, который погиб вчера вечером в ДТП, ехал с похорон матери и не увидел отбойник, рассказал "Газете.Ru" мастер спорта международного класса, член сборной России по боксу Дмитрий Шиповский.

"Он похоронил маму, ехал домой. Специально не мог [врезаться в отбойник], всё-таки есть дочка и жена. Специально бы он так не сделал, знаю его очень хорошо. Там просто темно очень было, я думаю, просто не увидел отбойник", — сказал он.

Он рассказал, что с Родионовым они были знакомы давно, занимались у одного тренера. Шиповский добавил, что боксёр был очень талантливым спортсменом с хорошим ударом и чувством дистанции. Он отметил, что сильной стороной Родионова было трудолюбие.

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Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае в ДТП погиб боксёр Альберт Родионов, трёхкратный победитель первенства России, победитель первенства Европы. Федерация бокса выразила соболезнования родным и близким спортсмена и заявила, что возьмёт на себя все расходы и поможет семье Родионова

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Telegram / Татьяна Кириенко

Александра Мышляева
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