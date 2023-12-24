Ехал с похорон матери: Вскрылись подробности ДТП, в котором разбился боксёр Родионов

Боксёр Альберт Родионов, который погиб вчера вечером в ДТП, ехал с похорон матери и не увидел отбойник, рассказал "Газете.Ru" мастер спорта международного класса, член сборной России по боксу Дмитрий Шиповский.

"Он похоронил маму, ехал домой. Специально не мог [врезаться в отбойник], всё-таки есть дочка и жена. Специально бы он так не сделал, знаю его очень хорошо. Там просто темно очень было, я думаю, просто не увидел отбойник", — сказал он.

Он рассказал, что с Родионовым они были знакомы давно, занимались у одного тренера. Шиповский добавил, что боксёр был очень талантливым спортсменом с хорошим ударом и чувством дистанции. Он отметил, что сильной стороной Родионова было трудолюбие.