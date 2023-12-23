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23 декабря, 17:27

Появилось видео с полыхающим на МКАД авто, где заживо сгорели два человека

SHOT опубликовал видео горящего автомобиля после ДТП на МКАД, где погибли двое

Появилось видео пожара после ДТП на МКАД в Москве. В загоревшемся автомобиле находились два человека, они погибли. Запись публикует SHOT.

Пожар после ДТП на МКАД в Москве 23 декабря. Видео © Telegram / SHOT

Смертельная авария произошла на внешней стороне МКАД в районе Очаково-Матвеевское. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель машины Toyota не справился с управлением и совершил столкновение с "газелью" и автомобилем Great Wall. В результате последний перелетел через бетонное ограждение на встречную полосу движения и загорелся. Пассажир и водитель погибли, как пишет SHOT, тела настолько сильно обгорели, что опознать их не представляется возможным.

Житель Тюмени заживо сгорел в собственном автомобиле
Житель Тюмени заживо сгорел в собственном автомобиле

Ранее Дептранс опубликовал видео момента ДТП. Оно произошло на 49-м километре МКАД.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Никонов
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