Появилось видео с полыхающим на МКАД авто, где заживо сгорели два человека

Появилось видео пожара после ДТП на МКАД в Москве. В загоревшемся автомобиле находились два человека, они погибли. Запись публикует SHOT.

Смертельная авария произошла на внешней стороне МКАД в районе Очаково-Матвеевское. Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель машины Toyota не справился с управлением и совершил столкновение с "газелью" и автомобилем Great Wall. В результате последний перелетел через бетонное ограждение на встречную полосу движения и загорелся. Пассажир и водитель погибли, как пишет SHOT, тела настолько сильно обгорели, что опознать их не представляется возможным.