Житель Тюмени заживо сгорел в собственном автомобиле

В Тюмени спасатели обнаружили труп мужчины в выгоревшей почти дотла иномарке. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства,

Пожарные тушат автомобиль в Тюмени, в котором погиб мужчина. Фото © t.me / МЧС Тюменской области

В ведомстве рассказали, что возгорание произошло около пяти часов утра по местному времени 22 декабря на улице Павла Шарова. Там наблюдалось открытое горение легкового автомобиля БМВ, о котором сообщили спасателям местные жители.

После того как огнеборцы ликвидировали пламя, в салоне иномарки была обнаружена шокирующая находка: в машине лежал труп мужчины. Также в результате пожара обгорел автомобиль "Хавейл". Точные причины случившегося в настоящее время устанавливаются.