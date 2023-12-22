Регион

Уведомления отключены

22 декабря, 04:56

Житель Тюмени заживо сгорел в собственном автомобиле

МЧС: В Тюмени в сгоревшем автомобиле найден труп мужчины

Пожарные тушат автомобиль в Тюмени, в котором погиб мужчина. Обложка © t.me / МЧС Тюменской области

Пожарные тушат автомобиль в Тюмени, в котором погиб мужчина. Обложка © t.me / МЧС Тюменской области

В Тюмени спасатели обнаружили труп мужчины в выгоревшей почти дотла иномарке. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства,

Пожарные тушат автомобиль в Тюмени, в котором погиб мужчина. Фото © t.me / МЧС Тюменской области

Пожарные тушат автомобиль в Тюмени, в котором погиб мужчина. Фото © t.me / МЧС Тюменской области

В ведомстве рассказали, что возгорание произошло около пяти часов утра по местному времени 22 декабря на улице Павла Шарова. Там наблюдалось открытое горение легкового автомобиля БМВ, о котором сообщили спасателям местные жители.

После того как огнеборцы ликвидировали пламя, в салоне иномарки была обнаружена шокирующая находка: в машине лежал труп мужчины. Также в результате пожара обгорел автомобиль "Хавейл". Точные причины случившегося в настоящее время устанавливаются.

Чудовищный пожар в Батайске унёс жизни двух девочек и их бабушки
Чудовищный пожар в Батайске унёс жизни двух девочек и их бабушки

Ранее Лайф писал, что два человека погибли в страшном пожаре в Сафонове Смоленской области. В МЧС подчеркнули, что в сгоревшей квартире не был установлен пожарный извещатель.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров