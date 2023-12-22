Житель Тюмени заживо сгорел в собственном автомобиле
МЧС: В Тюмени в сгоревшем автомобиле найден труп мужчины
Пожарные тушат автомобиль в Тюмени, в котором погиб мужчина. Обложка © t.me / МЧС Тюменской области
В Тюмени спасатели обнаружили труп мужчины в выгоревшей почти дотла иномарке. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства,
Пожарные тушат автомобиль в Тюмени, в котором погиб мужчина. Фото © t.me / МЧС Тюменской области
В ведомстве рассказали, что возгорание произошло около пяти часов утра по местному времени 22 декабря на улице Павла Шарова. Там наблюдалось открытое горение легкового автомобиля БМВ, о котором сообщили спасателям местные жители.
После того как огнеборцы ликвидировали пламя, в салоне иномарки была обнаружена шокирующая находка: в машине лежал труп мужчины. Также в результате пожара обгорел автомобиль "Хавейл". Точные причины случившегося в настоящее время устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что два человека погибли в страшном пожаре в Сафонове Смоленской области. В МЧС подчеркнули, что в сгоревшей квартире не был установлен пожарный извещатель.