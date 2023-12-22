Страшный пожар под Смоленском полностью уничтожил квартиру и унёс две жизни

Два человека погибли в страшном пожаре в Сафоново Смоленской области. Об этом в ночь на пятницу рассказали представители МЧС России в своём телеграм-канале.

В ведомстве сообщили, что на пятом этаже одного из жилых домов загорелась квартира, жильцы которой крепко спали. Стоит отметить, что у них не был установлен пожарный извещатель — прибор бы среагировал на едкий дым звуковым сигналом.

В результате прибывшие спасатели ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров. На пепелище огнеборцы обнаружили троих человек: одного передали медикам, а двоих спасти не удалось.