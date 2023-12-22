Страшный пожар под Смоленском полностью уничтожил квартиру и унёс две жизни
МЧС: Два человека сгорели на пожаре в Сафоново в Смоленской области
Последствия пожара в Сафоново, в котором погибли два человека. Обложка © t.me / МЧС России
Два человека погибли в страшном пожаре в Сафоново Смоленской области. Об этом в ночь на пятницу рассказали представители МЧС России в своём телеграм-канале.
В ведомстве сообщили, что на пятом этаже одного из жилых домов загорелась квартира, жильцы которой крепко спали. Стоит отметить, что у них не был установлен пожарный извещатель — прибор бы среагировал на едкий дым звуковым сигналом.
В результате прибывшие спасатели ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров. На пепелище огнеборцы обнаружили троих человек: одного передали медикам, а двоих спасти не удалось.
Ранее Лайф писал, что в Батайске Ростовской области в частном доме произошёл пожар, в результате которого погибли три человека. Как сообщал региональный аварийно-спасательный главк, сгорели два маленьких ребёнка и их бабушка.