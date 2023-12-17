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17 декабря, 04:48

Мужчина и двое детей сгорели в страшном пожаре в Ижевске

МЧС: В Ижевске пожар унёс жизни мужчины и двух маленьких детей

Сотрудники аварийно-пожарной службы минувшей ночью тушили крупный пожар в столице Удмуртской Республики. Как передаёт региональное управление МЧС, в результате трагедии погибли мужчина и двое маленьких детей.

Тушение пожара в Ижевске, в результате которого погибли три человека. Видео © VK / МЧС Удмуртии

О пожаре спасателям сообщил один из очевидцев. Через несколько минут после вызова огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к разведке местности, чтобы обнаружить на пожаре возможных пострадавших людей.

Сначала они нашли пятилетнего малыша, которого передали бригаде скорой медицинской помощи, однако позже он скончался. В дальнейшем среди обугленных частей дома пожарные обнаружили тела семилетней девочки и мужчины 1973 года рождения.

В настоящее время сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание, а причину пожара предстоит установить специалистам. На месте работают дознаватели, эксперты ведомственной пожарной лаборатории и стражи правопорядка.

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Обложка ©

VK / МЧС Удмуртии

Алексей Соловьёв
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