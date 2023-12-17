В Астрахани на площади 400 квадратов горит гостиничный комплекс

Сотрудники аварийно-спасательных служб Астраханской области этой ночью тушат крупный пожар, случившийся в региональном центре. Как сообщили в телеграм-канале ведомства, огонь охватил административное здание в Советском районе.

Крупный пожар в Советском районе Астрахани. Видео © t.me / МЧС России

"В Астрахани загорелся гостиничный комплекс. Пожар площадью 400 квадратных метров тушат 67 специалистов и 16 единиц техники МЧС России", — сообщили в МЧС.

Местные СМИ уточнили, что пожар произошёл в гостиничном комплексе на улице Звёдной. Там также расположены бани и сауны.