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16 декабря, 23:10

В Астрахани на площади 400 квадратов горит гостиничный комплекс

МЧС: В Астрахани на площади 400 кв. метров загорелось административное здание

Сотрудники аварийно-спасательных служб Астраханской области этой ночью тушат крупный пожар, случившийся в региональном центре. Как сообщили в телеграм-канале ведомства, огонь охватил административное здание в Советском районе.

Крупный пожар в Советском районе Астрахани. Видео © t.me / МЧС России

"В Астрахани загорелся гостиничный комплекс. Пожар площадью 400 квадратных метров тушат 67 специалистов и 16 единиц техники МЧС России", — сообщили в МЧС.

Местные СМИ уточнили, что пожар произошёл в гостиничном комплексе на улице Звёдной. Там также расположены бани и сауны.

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Ранее Лайф писал, что на севере Москвы загорелся ресторан советской кухни Slava. Сообщается, что сначала посетители заведения услышали громкий звук, а потом из кухни повалил чёрный дым и начался пожар.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Алексей Соловьёв
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