На севере Москвы загорелся ресторан
SHOT: На севере Москвы произошёл пожар в ресторане Slava на площади 10 кв. м
На севере Москвы загорелся ресторан советской кухни Slava. По данным SHOT, сначала посетители заведения услышали громкий звук, а потом из кухни повалил чёрный дым и начался пожар.
На севере Москвы загорелся ресторан. Видео © Telegram / SHOT
Из заведения, расположенного на Вятской улице, самостоятельно эвакуировались около 150 человек. На месте работают сотрудники МЧС. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, возгорание уже ликвидировано. О пострадавших не сообщается.
Ранее Лайф писал о крупном пожаре, который разгорелся в производственном цехе завода под Екатеринбургом. Всего из здания пришлось эвакуировать 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
Кадр из видео Telegram / SHOT