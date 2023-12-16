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16 декабря, 18:34

На севере Москвы загорелся ресторан

SHOT: На севере Москвы произошёл пожар в ресторане Slava на площади 10 кв. м

На севере Москвы загорелся ресторан советской кухни Slava. По данным SHOT, сначала посетители заведения услышали громкий звук, а потом из кухни повалил чёрный дым и начался пожар.

На севере Москвы загорелся ресторан. Видео © Telegram / SHOT

Из заведения, расположенного на Вятской улице, самостоятельно эвакуировались около 150 человек. На месте работают сотрудники МЧС. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, возгорание уже ликвидировано. О пострадавших не сообщается.

Ранее Лайф писал о крупном пожаре, который разгорелся в производственном цехе завода под Екатеринбургом. Всего из здания пришлось эвакуировать 40 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

На северо-востоке Москвы загорелся кафе-бар "Петтина"

На северо-востоке Москвы загорелся кафе-бар "Петтина"

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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