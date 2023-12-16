На севере Москвы загорелся ресторан советской кухни Slava. По данным SHOT, сначала посетители заведения услышали громкий звук, а потом из кухни повалил чёрный дым и начался пожар.

На севере Москвы загорелся ресторан. Видео © Telegram / SHOT

Из заведения, расположенного на Вятской улице, самостоятельно эвакуировались около 150 человек. На месте работают сотрудники МЧС. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, возгорание уже ликвидировано. О пострадавших не сообщается.