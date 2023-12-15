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15 декабря, 04:47

Крупный пожар разгорелся в производственном цехе завода под Екатеринбургом

МЧС: В Свердловской области горит кровля завода на площади 1300 "квадратов"

Крупный пожар произошёл ранним утром в эту пятницу в Свердловской области. Как передаёт в телеграм-канале региональное управление МЧС, в населённом пункте Бобровском загорелись производственные помещения.

Последствия пожара на территории завода в Свердловской области. Видео © t.me / E1.RU | Новости Екатеринбурга / t.me / Екатское Чтиво

По данным ведомства, звонок об инциденте поступил на пульт дежурного в начале седьмого утра по местному времени. Прибывшие на место происшествия огнеборцы Сысертского городского округа установили, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров, а большую его часть занимает кровля. Позднее площадь огня выросла до 1300 "квадратов".

"По уточнённой информации, площадь пожара в посёлке Бобровском составляет 1300 кв. метров", добавили в МЧС.

Всего из здания пришлось эвакуировать 40 человек. На тушение возгорания выехал 41 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. В настоящее время сведения о пострадавших не поступали.

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t.me / E1.RU | Новости Екатеринбурга

Алексей Соловьёв
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