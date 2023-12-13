Восемь лошадей погибло при пожаре в московской конюшне
Восемь лошадей погибло при пожаре в "Лосином Острове" в Москве, 5 удалось спасти
Крупный пожар разгорелся в московской конюшне в парке "Лосиный Остров", в результате чего погибло восемь лошадей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Сотрудники МЧС тушат пожар на конюшне в парке "Лосиный Остров". Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Сотрудники МЧС тушат пожар на конюшне в парке "Лосиный Остров". Обложка © t.me / МЧС России
"На улице Лосиноостровской в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта произошёл пожар. <...> Возгорание в конюшне ликвидировано. Предварительно, обнаружено 8 погибших лошадей", — говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС России, едкое пламя охватило 100 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание удалось потушить. К счастью, погибли не все кони — пятерых удалось спасти. Теперь в деле разбираются правоохранители, им предстоит выяснить, что стало причиной пожара.
Ранее пожар произошёл в частном жилом доме в Новой Москве, в результате которого пострадали семь человек, среди них пятеро — дети. Площадь возгорания составила 100 квадратов, а его причиной стала проводка: произошло короткое замыкание. В итоге обрушились второй этаж и крыша дома, однако вся семья смогла покинуть жилище самостоятельно.
t.me / МЧС России