Восемь лошадей погибло при пожаре в московской конюшне

Крупный пожар разгорелся в московской конюшне в парке "Лосиный Остров", в результате чего погибло восемь лошадей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сотрудники МЧС тушат пожар на конюшне в парке "Лосиный Остров". Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Сотрудники МЧС тушат пожар на конюшне в парке "Лосиный Остров". Обложка © t.me / МЧС России

"На улице Лосиноостровской в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта произошёл пожар. <...> Возгорание в конюшне ликвидировано. Предварительно, обнаружено 8 погибших лошадей", — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС России, едкое пламя охватило 100 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание удалось потушить. К счастью, погибли не все кони — пятерых удалось спасти. Теперь в деле разбираются правоохранители, им предстоит выяснить, что стало причиной пожара.