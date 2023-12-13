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13 декабря, 06:08

Восемь лошадей погибло при пожаре в московской конюшне

Восемь лошадей погибло при пожаре в "Лосином Острове" в Москве, 5 удалось спасти

Крупный пожар разгорелся в московской конюшне в парке "Лосиный Остров", в результате чего погибло восемь лошадей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сотрудники МЧС тушат пожар на конюшне в парке "Лосиный Остров". Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Сотрудники МЧС тушат пожар на конюшне в парке "Лосиный Остров". Обложка © t.me / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Сотрудники МЧС тушат пожар на конюшне в парке "Лосиный Остров". Обложка © t.me / МЧС России

"На улице Лосиноостровской в нежилом одноэтажном здании на территории центра конного спорта произошёл пожар. <...> Возгорание в конюшне ликвидировано. Предварительно, обнаружено 8 погибших лошадей", — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС России, едкое пламя охватило 100 квадратных метров. К настоящему моменту возгорание удалось потушить. К счастью, погибли не все кони — пятерых удалось спасти. Теперь в деле разбираются правоохранители, им предстоит выяснить, что стало причиной пожара.

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Ранее пожар произошёл в частном жилом доме в Новой Москве, в результате которого пострадали семь человек, среди них пятеро — дети. Площадь возгорания составила 100 квадратов, а его причиной стала проводка: произошло короткое замыкание. В итоге обрушились второй этаж и крыша дома, однако вся семья смогла покинуть жилище самостоятельно.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Николь Вербер
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