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Внучка и её бабушка с дедушкой сгорели заживо во время пожара в квартире в Подмосковье

В Подмосковье три человека погибли при пожаре из-за короткого замыкания в доме

13 декабря, 07:28
<p>В Подмосковье три человека погибли во время пожара в жилом доме. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mosoblproc/1180" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Московской области</a></p>

В Подмосковье три человека погибли во время пожара в жилом доме. Обложка © t.me / Прокуратура Московской области

В подмосковном Лыткарине произошёл пожар в одной из квартир жилого дома, в результате чего погибли дедушка, бабушка и их семилетняя внучка. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Сгоревшая квартира в подмосковном Лыткарине. Фото © t.me / ГСУ СК России по Московской области

Сгоревшая квартира в подмосковном Лыткарине. Фото © t.me / ГСУ СК России по Московской области

Сгоревшая квартира в подмосковном Лыткарине. Фото © t.me / ГСУ СК России по Московской области

Сгоревшая квартира в подмосковном Лыткарине. Фото © t.me / ГСУ СК России по Московской области

"12 декабря ночью в одной из квартир города Лыткарино в результате замыкания электрического щита произошёл пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела семилетней девочки, а также её дедушки и бабушки", — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Областная прокуратура взяла на контроль ход расследования по выяснению причин возгорания.

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Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадало семь человек, среди них пятеро — дети. Причиной возгорания на площади 100 квадратных метров стала проводка: произошло короткое замыкание. В результате обрушились второй этаж и крыша дома.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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