Внучка и её бабушка с дедушкой сгорели заживо во время пожара в квартире в Подмосковье В Подмосковье три человека погибли при пожаре из-за короткого замыкания в доме 13 декабря, 07:28 В Подмосковье три человека погибли во время пожара в жилом доме. Обложка © t.me / Прокуратура Московской области

В подмосковном Лыткарине произошёл пожар в одной из квартир жилого дома, в результате чего погибли дедушка, бабушка и их семилетняя внучка. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Сгоревшая квартира в подмосковном Лыткарине. Фото © t.me / ГСУ СК России по Московской области

Сгоревшая квартира в подмосковном Лыткарине. Фото © t.me / ГСУ СК России по Московской области

"12 декабря ночью в одной из квартир города Лыткарино в результате замыкания электрического щита произошёл пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела семилетней девочки, а также её дедушки и бабушки", — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Областная прокуратура взяла на контроль ход расследования по выяснению причин возгорания.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в жилом доме, в результате которого пострадало семь человек, среди них пятеро — дети. Причиной возгорания на площади 100 квадратных метров стала проводка: произошло короткое замыкание. В результате обрушились второй этаж и крыша дома.

Авторы Татьяна Миссуми